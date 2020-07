Vacances : un week-end de chassé-croisé sur les routes

Pour ce week-end de chassé-croisé, beaucoup de monde est attendu sur les routes des vacances. Dans ses prévisions, Bison Futé classe la journée de vendredi en rouge dans le sens des départs et celle de samedi en noire. Pour se protéger de la chaleur, un chapeau et un éventail sont distribués aux vacanciers sur l'autoroute A10. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.