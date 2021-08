Vacances : une journée de détente au pied du pont du Gard

La baignade de ces vacanciers au pied du pont du Gard est un plongeon dans l'histoire. "C'est beau, mais on a peur aussi un peu, on ne sait jamais si le pont peut se renverser" ; "C'est impressionnant, on sait que les Romains étaient là, notre civilisation était là, c'est beau", s'exclament-elles. Ça devrait aller, l'aqueduc tient bon depuis plus de 2 000 ans. Un peu vertigineux, alors on l'approche à pas feutrés et à petits coups de pagaies. On peut parfois rester bloqué, intimidé devant ces arcades de calcaire à 50 mètres du sol. Marcher dans les pas des Romains, avec leur petite fille, et lui transmettre le goût du patrimoine, mission accomplie pour un couple de touristes. Certains déchiffrent les inscriptions latines, d'autres savourent. "Je suis ingénieur et je suis toujours stupéfait de voir des œuvres qui restent aussi bien conservées dans le temps" ; "A chaque fois, on se dit qu'il faudrait qu'on aille voir ce pont, on y est, et on est heureux", racontent des vacanciers. Et en vacances, c'est bien cela le plus important.