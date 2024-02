Vers une grève à la SNCF : y aura-t-il des trains pour ce premier week-end des vacances ?

Une grève en plein milieu des vacances scolaires. Les vacanciers des zones Paris, Bordeaux et Lyon notamment doivent s'attendre à un week-end compliqué dans les gares. "Systématiquement, c'est toujours au moment où on aurait besoin de souffler parce que ce n'est pas plus simple pour nous" ; "Ce n'est pas sympa pour les gens qui partent en vacances (....) C'est le seul moyen de faire pression aussi" ; "Je ne comprends pas, j'ai l'impression que tous les quinze jours, ils se mettent en grève", selon quelques habitants. Après une ultime réunion infructueuse avec la direction lundi, les syndicats CGT et Sud-Rail ont décidé de maintenir l'appel à la grève des contrôleurs pour sanctionner des engagements non tenus. Le président de la SNCF a pourtant annoncé notamment la création de 1000 postes, dont 200 contrôleurs. Quelle conséquence sur vos trains ? Le nombre de contrôleurs dépend de la taille du train et du nombre de voyageurs. Sur un trajet Paris-Lyon par exemple, au moins un contrôleur doit obligatoirement être à bord pour assurer la sécurité des passagers. TF1 | Reportage C. Abel, C. Buisine