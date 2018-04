Les vacanciers affluent au Mont-Saint-Michel

La saison des vacances commence merveilleusement bien au Mont-Saint-Michel. Sublimé par le soleil, ce dernier attire beaucoup de touristes. Petits et grands sont d'ailleurs séduits par la beauté des lieux. Ce mercredi 18 avril, près de 10 000 personnes arpenteront ses rues, au grand bonheur des commerçants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.