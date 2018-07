Les vacanciers fuient la canicule pour la Bretagne

A Roscoff, dans le Finistère, il fait un temps agréable comparé à la canicule du Centre et du Sud. Un peu de vent et de fraîcheur, le matin, font place à une journée plus clémente qui permet de s'adonner à des activités sportives ou à la randonnée. Ce climat frais et vivifiant est très apprécié des vacanciers. Le camping de Trologot, à Saint-Pol-de-Léon est rapidement rempli, au grand plaisir d'Edouard Prost, son gérant.. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.