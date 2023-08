Vacanciers, le casse-tête des poubelles

Sur cette aire de camping-car, tous rencontrent le même problème. Le conteneur marche avec une carte, alors les vacanciers ont gardé leurs poubelles. "Je veux bien gérer mes déchets, mais il faut qu'on me donne la possibilité de les déposer", rapporte un vacancier. En Dordogne, voici comment jeter ses ordures ménagères. "On met la carte", explique Sonia Roux, adjointe à la mairie de Trémolat. Le problème c'est que les vacanciers de passage ne disposent pas d'un badge comme les résidents. Ils n'ont donc pas accès à ces box. Les gens posent leurs poubelles par terre. Pourtant, une carte existe pour les voyageurs. C'est un peu plus de cinq euros pour chaque ouverture de conteneur. Encore faut-il le savoir. Les bars-tabacs et les offices du tourisme sont censés en vendre, mais bonne chance pour les trouver. Par téléphone, nous tentons les offices du tourisme aux alentours. En réalité, seules une vingtaine d'établissements en vendent sur tout le département. Le syndicat des déchets tente actuellement de mettre en place une application mobile. TF1 | Reportage A. Vieira, R. Dybiec