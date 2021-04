Vaccidrive : faites-vous vacciner dans votre voiture

Guy est l'un des premiers patients à se faire vacciner depuis sa voiture. Pour cet homme de 64 ans, le drive est une expérience totalement inédite. Ce mardi matin, la clinique de Saint-Jean-de-Védas (Hérault) fait l'événement. Une vingtaine de voitures défilent dans le premier vaccidrive du pays. Comme dans un centre de vaccination classique, il faut d'abord consulter un médecin. Après la piqûre, les automobilistes roulent quelques mètres et attendent dans une zone quinze minutes pour vérifier que tout va bien. Même si sa tension s'est un peu emballée, Alain reste conquis par cette nouvelle organisation. Une solution rapide, à peine 20 minutes au total. Certains ont même choisi l'option covoiturage avec un espoir en tête. "On vit ensemble, on veut recevoir nos enfants et nos petits-enfants. Donc, on a décidé de le faire ensemble", confie une dame. "On est soulagé maintenant", ajoute-t-elle. À terme, le vaccidrive compte accueillir 700 personnes par semaine. Tout dépendra du nombre de doses reçues.