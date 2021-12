Vaccin anti-Covid : quelle efficacité face au variant Omicron ?

Ce mardi, les cyclistes du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines ont encore des visites. Des patients par centaines, venus recevoir leur troisième dose de vaccin. Pensent-ils qu'elle suffira à les protéger ? Elle fait grimper nos défenses face aux formes graves de la Covid. Et c'est devenu d'autant plus nécessaire avec l'émergence du variant Omicron. Aujourd'hui avec les deux doses injectées il y a plusieurs mois, la protection est tombée à 30%. Elle remonte à 70% après le rappel. Mais même avec un schéma vaccinal complet, Omicron inquiète beaucoup de médecins. Les dernières tendances sur ce variant donnent des chiffres effarants. Si le Delta était deux fois plus contagieux que le virus d'origine, Omicron, lui, serait encore dix fois plus transmissible. Pour atténuer la déferlante annoncée, l'autre espoir réside dans la recherche. Les laboratoires sont déjà au travail mais les nouveaux vaccins ne seront sans doute pas disponibles avant plusieurs mois. Dans l'intervalle, les professionnels de santé appellent à la responsabilité de chacun surtout pendant les fêtes. En plus de la vaccination, il faut rester intraitable sur le respect des gestes barrières. TF1 | Reportage D. Piereschi, T. Valtat, C. Ebrel