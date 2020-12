Vaccin anti-Covid : qui sont les prioritaires ?

L'idée tout d'abord, c'est que tout soit prêt au moment de l'arrivée des vaccins. Et comme il n'y en aura pas pour tout le monde, la Haute Autorité de santé a prévu cinq phases de vaccination. La première concerne les prioritaires des prioritaires. Il s'agit notamment des personnes âgées qui résident dans les Ehpad et des personnels qui y travaillent, ayant un facteur de risque comme une obésité ou un diabète. La deuxième phase de vaccination sera, quant à elle, élargie aux seniors de plus de 75 ans qui habitent chez eux, puis aux plus de 65 ans. Elle concernera également les professionnels de santé ayant aussi un facteur de risque. La troisième phase par ailleurs va toucher toutes les personnes de plus de 50 ans, les personnes dites vulnérables, l'ensemble des professionnels de santé et tous ceux qui travaillent dans les secteurs indispensables au bon fonctionnement de l'État. Enfin, phase quatre, on vaccinera les moins de 50 ans et les précaires. Puis phase cinq, on proposera le vaccin à toutes les personnes de plus de 18 ans.