Vaccin AstraZeneca : les médecins et pharmaciens face aux doutes des patients

Depuis ce vendredi matin à la pharmacie des Terrils à Liévin (Pas-de-Calais), on vaccine et le vaccin évidemment, c'est l'AstraZeneca. Les rendez-vous s'enchaînent toutes les quinze minutes, mais le premier patient du matin a annulé. "Il a peur des conséquences sur sa santé à cause de l'AstraZeneca et sur ce qu'il a entendu dans les médias sur ce risque thrombotique", a expliqué Nicolas Bonafos, le responsable des lieux. Rassurer est donc devenu le leitmotiv des professionnels de santé. Les patients se posent beaucoup de questions sur les effets secondaires de l'AstraZeneca. Avant de venir, Jacques a quand même appelé l'hôpital. On lui a dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'il fallait le faire. Malgré une toute petite appréhension, certaines personnes se disent chanceuses de pouvoir se faire vacciner rapidement. Dans un cabinet médical par ailleurs, un médecin s'apprête à vacciner avec l'AstraZeneca mercredi prochain. Pour l'heure dans le pays, un seul patient a montré des effets secondaires de thrombose après la vaccination à l'AstraZeneca.