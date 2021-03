Vaccin AstraZeneca : médecins et pharmaciens face à la défiance

Dans une pharmacie à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), Martial Fraisse s'impatiente. Son stock de vaccins AstraZeneca s'écoule lentement. En effet, les flacons partent au compte-gouttes. Le pharmacien aimerait accélérer la cadence et livrer plus de médecins. "L'idéal serait d'avoir quinze flacons qui partent par jour. Ça voudrait dire 150 personnes vaccinées et c'est sur ce rythme que l'on pourrait avoir une prise en charge rapide des patients fragiles", explique-t-il. Cependant, les Français hésitent quand on leur parle de ce vaccin anglais. Il y a deux semaines, les patients du docteur Marie Msika Razon rechignaient déjà à utiliser le vaccin AstraZeneca et la défiance tarde encore à se dissiper. "Quand il y a quelque chose de nouveau, c'est normal que ça génère de l'inquiétude", dit-elle. Selon une étude écossaise portant sur plus d'un million de patients, le vaccin Pfizer réduit de 85% le risque d'hospitalisation. Meilleur résultat chez AstraZeneca qui réduit ce risque de 94%. Des chiffres qui pourraient aider à combattre la défiance. C'est en tout cas ce qu'espère le corps médical.