Vaccin AstraZeneca : pourquoi ces réticences chez les soignants ?

Au CHU d'Arcachon (Gironde), deux matinées par semaine sont consacrées à la vaccination des personnels hospitaliers. Depuis l'arrivée du nouveau vaccin AstraZeneca, les soignants viennent recevoir leur dose avec un peu d'appréhension. "C'est plus par rapport aux effets secondaires du fait qu'on continue notre activité professionnelle alors qu'il faut être toujours au top", explique l'une d'entre eux. Contrairement au vaccin Pfizer, l'injection de l'AstraZeneca serait difficile à supporter. Et les professionnels de santé se seraient, semble-t-il, passé le mot. Pour le moment, la moitié des 600 salariés de l'hôpital est vaccinée mais certains refusent d'y aller. "Tant que ce n'est pas obligatoire, je ne me ferai pas vacciner", confie une soignante. "Pour l'instant, je ne l'ai pas eu et je ne suis pas une personne potentiellement à risque", ajoute-t-elle. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé qu'il allait écrire aux soignants pour les inciter à se faire vacciner contre le Covid.