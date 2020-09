Vaccin contre la grippe : les Français sont-ils motivés ?

Pour éviter que la grippe s'ajoute à l'épidémie de Covid-19, 75 députés ont lancé un appel pour qu'un maximum de gens se fassent vacciner contre ce fléau cette année. Notons que cette maladie saisonnière est responsable de 10 000 décès par an. Dans ce contexte, treize millions de doses seront bientôt disponibles chez les médecins, les pharmaciens et les infirmiers, soit près de 20% de plus que l'an dernier. Reste à savoir si les Français seront au rendez-vous pour la prochaine vaccination.