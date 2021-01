Vaccin : les personnes "à risque" mais âgées de moins de 50 ans sont dans l'incompréhension

Depuis l'âge de cinq ans, Philippe répète le même geste tous les jours. Il s'injecte de l'insuline pour réguler son taux de sucre dans le sang. Etant diabétique, il est donc une personne à risque face au Covid-19. A 40 ans, se faire vacciner le plus vite possible est donc essentiel pour lui. Il veut vivre plus sereinement sans penser en permanence aux risques de contamination car aujourd'hui, il ne se sent pas protégé. Comme lui, Laetitia fait partie des personnes plus vulnérables face au virus. Elle souffre d'obésité et les conséquences du Covid peuvent être dramatiques sur sa santé. Elle craint de finir en réanimation mais aussi de finir sa vie là-bas. Pour l'heure, seuls les résidents en Ehpad, les pompiers et les personnels soignants de plus de 50 ans ont droit à la vaccination. Mais Laetitia estime être également une personne prioritaire et espère qu'elle pourra bientôt se faire vacciner. De son côté, le gouvernement a promis d'aller plus vite en ce qui concerne la campagne. Les personnes à risques pourraient ainsi être vaccinés d'ici fin mars.