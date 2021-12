Vaccin : Moderna ou Pfizer, quelle différence ?

Malgré le panneau à l'entrée d'un centre de vaccination et les indications sur Internet, beaucoup de patients ignorent encore que les doses Pfizer ne sont proposées qu'aux moins de 30 ans. Pour tous les autres, ce sera une demi-dose de Moderna. "J'étais venu hier pour un Pfizer et on m'a dit qu'il y en avait pas. Donc, j'ai reconsulté mon médecin qui avait fait mes deux premières injections d'Astrazeneca. Il m'a dit "si vous prenez une demi-dose de Moderna, ça va aussi"", lance Marc, 65 ans, qui s'est adapté au choix. En revanche, Alejandra a décidé de rebrousser chemin. En moyenne depuis lundi, 3% des patients d'un centre de vaccination refusent les injections Moderna. C'est très peu, mais c'est un souci. "Le problème, c'est le refus, dans le sens où les personnes ne sont pas protégées par les doses de rappel. L'autre problématique que nous avons c'est le temps que nous passons à expliquer que le vaccin Moderna est aussi sûr que le Pfizer", confie Justin Verdon, consultant praticien. Conséquence : le centre de vaccination de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) a dû augmenter ses effectifs pour accentuer l'information et la pédagogie auprès des patients. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J.F. Drouillet