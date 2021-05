Vaccination : à Colmar, des commerçants en renfort

Ce mercredi matin, Odette a rendez-vous au centre municipal et ce n'est pas pour se faire vacciner mais bien pour donner de son temps. Cette commerçante est venue prêter main forte. Elle va guider les candidats à la vaccination. "J'ai vraiment hâte de pouvoir retrouver ma boutique, de pouvoir retravailler dans de bonnes conditions. C'est pour ça que je m'implique aussi par rapport au centre de vaccination", dit-elle. Depuis cette semaine, une vingtaine de commerçants colmariens se relayent pour participer au fonctionnement du centre. Aucune prise en charge médicale mais des tâches administratives : placement, enregistrement… des fonctions toutes aussi essentielles. Des bras supplémentaires pour des doses plus nombreuses. Cette semaine, 5 500 vaccins ont été reçus, soit le double des doses initialement prévues. Face à cette montée en puissance, toutes les aides sont les bienvenues. Le centre de vaccination de Colmar envisage désormais d'élargir les plages horaires et pourquoi pas de vacciner tous les jours, week-end y compris.