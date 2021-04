Vaccination à domicile : les pompiers des Hautes-Alpes en première ligne

L'Hexagone a battu un record de vaccination contre le Covid jeudi. Plus de 430 000 personnes ont reçu une injection. On sent que la campagne s'accélère. Pour aller au plus près des patients, les pompiers sont mobilisés dans les Hautes-Alpes. Deux sapeurs-pompiers vont vacciner à domicile à Guillestre (Hautes-Alpes). Ce vendredi matin, ils ont rendez-vous avec quatre personnes. Ce sont des gens identifiés par leur médecin traitant comme éligibles au vaccin Pfizer, mais qui ne peuvent pas venir au centre de vaccination. Dans la vallée du Guillestrois, les villages sont éloignés et les hameaux isolés. Lors de la première visite dans le petit village de Saint-Crépin pour voir Eliane, 89 ans, le rendez-vous a commencé comme dans un centre par un questionnaire et ensuite l'injection. Un couple qui attendait avec impatience la vaccination se sent rassuré. Pendant que des équipes mobiles vaccinent à domicile, un centre éphémère a été mis en place par les pompiers. Dans les jours à venir, ces opérations vont se multiplier dans différentes vallées des Hautes-Alpes.