Vaccination anti-Covid : Israël, les dessous d'un succès

Il s'agit notamment d'une étude particulièrement intéressante. En effet, elle permet de voir en condition réelle l'impact de la vaccination sur le variant anglais qui a beaucoup circulé en Israël. Première confirmation, le vaccin Pfizer est efficace à 94% contre les cas symptomatiques après deux doses, il évite aussi à 87% les risques d'hospitalisation et à 92% les formes graves. Même si ces données sont encore à prendre avec beaucoup de prudence, on se rend compte que le vaccin Pfizer permet à 92% d'éviter d'être porteur du virus et donc de le transmettre. On espère ainsi pouvoir bloquer l'épidémie. Dans l'Hexagone par ailleurs, on est très loin des chiffres israéliens. En même temps, lorsqu'on regarde dans les Ehpad, 80% des résidents ont déjà reçu au moins une dose, et ils sont 26% de plus de 75 ans vivant à domicile.