Vaccination anti-Covid : le point sur la campagne

A ce jour, 25,5 millions de personnes ont reçu leur première dose, soit près de la moitié de la population adulte. Les plus âgés sont les plus protégés : plus à risque, ils étaient les premiers à avoir accès au vaccin. Aujourd'hui, près de 80% des plus de 65 ans ont déjà reçu leur première dose. Les 50-64 ans, eux, sont plus de 60% à être vaccinés. Quant aux plus jeunes, un quart d'entre eux a déjà reçu une injection. Et depuis ce lundi, tous les majeurs, sans restriction, vont pouvoir prendre rendez-vous. C'est le Pfizer que les Français ont majoritairement reçu avec 19 millions de doses. Vient ensuite l'AstraZeneca, le Moderna et enfin le Janssen. Disponibles en pharmacie et chez son médecin traitant, l'AstraZeneca comme le Janssen sont réservés aux plus de 55 ans. Ils continuent de provoquer certaines réticences en raison de leur risque infime d'effets secondaires. Le calendrier de vaccination s'accélère. En juin, plus de 30 millions de doses seront livrées. Le gouvernement s'était fixé la date du 15 juin pour atteindre 30 millions de vaccinés.