Vaccination : aucune dose n’a été perdue dans une commune du Calvados

Vaccin après vaccin, la journée est chargée dans ce centre de vaccination de Falaise. Ici, un seul mot d'ordre : tout faire pour ne perdre aucune dose. Le corps médical fait le maximum et prend cela très à cœur. En plus d'appeler ceux qui sont sur les listes d'attente, des messages audio sont diffusés dans les rues de la ville pour inciter les gens à venir se faire vacciner à la place de ceux qui se sont désistés : "Vaccination unique sans rendez-vous, aujourd'hui il reste quelques doses au centre de vaccination de Falaise". Chaque dose est importante, pas question de la gaspiller. Le centre a même demandé de l'aide aux commerçants comme dans cette grande surface. Voici l'annonce diffusée dans l'enseigne : "Chers clients, nous vous rappelons que le centre de vaccination de Falaise est à votre disposition et que celui-ci possède des créneaux disponibles". Bien plus qu'un centre de vaccination, à Falaise, c'est toute une ville qui se mobilise.