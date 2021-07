Vaccination : comment gérer l'afflux dans les centres ?

Les centres de vaccination mettent tout en place pour répondre aux demandes des patients. Le personnel a été rappelé. Il y a eu notamment les médecins ou encore les infirmiers. En parallèle, des boxes de vaccination supplémentaires ont été ouverts. Et plusieurs centres ont même décidé d'étendre leurs horaires d'ouverture, afin d'accueillir les très nombreux Français qui souhaitent se faire vacciner rapidement. La situation est en pleine évolution. Voici quelques conseils pour ceux qui ont l'impression que tout est complet et qui ne trouvent pas de rendez-vous dans les prochains jours. N'oubliez pas que vous pouvez vous faire vacciner auprès de votre pharmacien ou médecin traitant. Vous pouvez également retenter votre chance sur les sites de réservation. En ce qui concerne l'approvisionnement de doses, on confirme qu'il y en aura suffisamment pour tout le monde. En juillet, 23,4 millions de doses doivent être livrées dans l'Hexagone. Ce sont les centres, les pharmaciens et les médecins traitants qui commandent le nombre de flacons dont ils ont besoin. Les doses sont réparties sur le territoire selon la demande.