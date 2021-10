Vaccination contre la grippe : la campagne est lancée

Dans une pharmacie de Meaux, une heure après l'ouverture, on a déjà reçu plusieurs candidats au vaccin contre la grippe. Certains d'entre eux arrivent tout de même avec quelques interrogations. "Je voulais d'abord demander conseil. Comme j'ai eu mon rappel au Covid il y a une quinzaine de jours, je voulais savoir si c'était compatible", explique une dame. En effet, c'est compatible et il est même possible de faire les deux doses en même temps, grippe et Covid, mais seulement à partir de la semaine prochaine, comme l'explique Martine Mestiri, directrice de l'officine. Il n'y aura aucun problème de stock : cette année 2021, les fabricants ont augmenté la production de vaccins contre la grippe. Dans un Ehpad, il y en aura pour tout le monde. Là aussi, les candidats sont nombreux. En effet, 99% des résidents de cet Ehpad se feront vacciner contre la grippe. Chacun d'eux repart avec un badge "Vaccinons-nous !", une façon d'inciter leurs proches à se faire vacciner eux aussi.