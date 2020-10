Vaccination contre la grippe : lancement de la campagne

Le froid rime souvent avec la grippe. Et avec les patients Covid qui encombrent déjà les hôpitaux, la situation risque de se compliquer davantage. Pour parer à d'éventuels problèmes, la campagne de vaccination a été lancée ce mardi. Médecins, pharmaciens et infirmières sont sollicités un peu partout, comme c'est le cas à Limoges (Haute-Vienne). Les demandes continuent d'ailleurs d'affluer.