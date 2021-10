Vaccination contre la grippe : les pharmaciens dans les starting-blocks

Dans une pharmacie de Strasbourg (Bas-Rhin), les doses sont déjà au réfrigérateur, prêtes pour la vaccination antigrippale. Les personnes de plus de 65 ans ou souffrant de certaines maladies seront les premières concernées. Comme les hivers précédents, cette dame pourra donc se faire vacciner directement dans son officine. Cette année, la vaccination antigrippale pourra se faire en parallèle avec le rappel pour la troisième dose contre le Covid-19. Il n'y a aucune contre-indication pour les recevoir au même moment. "La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert. Donc, on peut vacciner dans le bras droit celui-ci et dans le bras gauche l'anti-Covid par exemple", explique le pharmacien Alain Boetsch. Sur les bons de vaccination reçus par les particuliers, un paragraphe supplémentaire a fait son apparition. Pour tous les adultes, la vaccination antigrippale en pharmacie débutera seulement d'ici un mois. Les plus pressés pourront prendre rendez-vous chez leur médecin.