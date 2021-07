Vaccination contre le Covid-19 : des zones blanches dans certaines régions

Ce jeudi matin sur le marché de Cavignac, la vaccination contre le Covid-19 est encore et toujours au cœur des débats. Pour ceux qui la refusent depuis de longues semaines, les annonces présidentielles n'y changeront rien. "On ne veut pas se faire vacciner" ; "Je n'ai pas confiance. Ce vaccin a été trouvé trop rapidement", expliquent des habitants. Ce territoire du nord de la Gironde affiche le taux de vaccination le plus faible du grand Sud-Ouest, soit dix points de moins que la moyenne nationale, selon les dernières données de l'assurance maladie. "Les gens sont à la campagne et pensent qu'ils ne vont pas être atteints", lance une dame. Dans le centre du village, les avis sont encore très partagés sur la nécessité d'être vaccinés. Dans cette boulangerie, François Courjaud, salarié, n'est pas vacciné, alors que sa patronne Patricia Ravet l'est. Non loin de là, à la pharmacie, quinze personnes par jour se font vacciner. Mais depuis mardi, la demande s'est très nettement accélérée. Même constat dans un centre de vaccination où plus aucun créneau n'est disponible avant le 15 septembre.