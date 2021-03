Vaccination contre le Covid : la colère des médecins privés de doses cette semaine

Depuis ce lundi matin, la secrétaire médicale d'un cabinet à Calmart (Hauts-de-Seine) croule sous les appels. Elle essaie d'informer les gens sur le moment où ils pourront se faire vacciner et les met d'abord sur liste d'attente. Pour cause, un mail reçu dimanche soir stipulait que durant la semaine du 8 mars, il va être impossible de prendre des commandes pour les médecins. Les vaccins seront destinés en effet aux pharmaciens. Pourtant, 40 000 médecins généralistes s'apprêtaient à vacciner massivement. Concrètement, les généralistes pourront vacciner cette semaine avec les doses commandées début mars, mais pas plus pour le moment. La profession est très remontée. "Tout ça est vraiment insupportable. Il y a un manque de cohérence et de compétences", a confié le docteur Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Et ce n'est pas pour rassurer ceux qui espéraient être vaccinés prochainement chez leur médecin. "Les médecins ou les pharmaciens, l'essentiel, c'est qu'on soit vacciné".