Vaccination des seniors : les élus du village de Saint-Pierre-en-Port se plient en quatre

À 93 ans, France part se faire vacciner contre le Covid-19. C'est un rendez-vous qu'elle attendait avec impatience. "Je suis très contente d'aller me promener et d'aller me faire vacciner surtout", a-t-elle affirmé. C'est l'adjoint au maire qui l'emmène dans sa propre voiture. Le centre de vaccination est trop loin pour qu'elle y aille seule. Cet accompagnement dans toutes les étapes de la vaccination est gratuit. C'est un réel soulagement pour France. À Saint-Pierre-en-Port, Raymonde, 84 ans, attend d'obtenir un rendez-vous pour sa vaccination. Chose faite, elle pourra aussi compter sur l'équipe municipale. "C'est une bonne initiative de la part des élus de faire ça pour les personnes comme moi, qui ne peuvent pas se déplacer", a-t-elle confié. C'est une initiative solidaire qui a pour but de simplifier la vaccination des personnes âgées. Les habitants du village se réjouissent de cette nouvelle qui s'inscrit dans un contexte plus large, celui des difficultés d'accès aux soins à la campagne. Les inscriptions auprès de la mairie sont toujours ouvertes aux volontaires.