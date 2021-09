Vaccination des soignants : où en est-on ?

Les soignants en hôpital ou en Ehpad ne sont pas les seuls concernés par la vaccination obligatoire. Il y a aussi tous les médecins de ville, les dentistes, les kinés et leur secrétaire. Concrètement, cela veut dire que si votre médecin n'est pas vacciné, son cabinet restera fermé mercredi. Puis il y a également toutes les aides à domicile. Cela risque pourtant de désorganiser un secteur qui manque déjà de personnel. Enfin, il y a les ambulanciers et là, le secteur s'attend à travailler à flux tendu. Dans ces secteurs cependant, il y a encore des non-vaccinés. A l'hôpital, 12% des salariés ne le sont pas encore. Ce sont essentiellement des non-soignants. Ils seraient 3% parmi les soignants libéraux, 15% parmi les aides à domicile et 10% parmi les ambulanciers et devront donc cesser de travailler mercredi. De leur côté, les ambulanciers réclament des dérogations pour permettre à des auxiliaires qui n'ont pas le diplôme de pouvoir conduire. Sinon, seules les personnes qui peuvent justifier d'une contre-indication à la vaccination sont exemptées ou alors celles qui ont eu le Covid il y a moins de deux mois.