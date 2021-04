Vaccination : est-il plus facile d’obtenir un rendez-vous désormais ?

Le théâtre de Thionville revit depuis le 26 février dernier. À l'intérieur, il n'y pas de comédiens, mais uniquement des volontaires et des soignants qui vaccinent six jours sur sept. Le centre ne cesse de grossir avec désormais quatre lignes de vaccination. C'est un véritable soulagement pour tous ceux qui ont enfin pu obtenir un rendez-vous. Pour augmenter les capacités d'accueil, il a fallu trouver les sept personnes nécessaires à chaque ligne de vaccination. À Thionville, médecins, pharmaciens, infirmiers et personnel administratif continuent à répondre à la demande. Mais malgré cette mobilisation qui permet de vacciner 504 personnes par jour, il est impossible de multiplier les rendez-vous. "On a un taux d'occupation de 100%, avec aucune marge de manœuvre pour l'instant jusqu'au 30 avril", explique Laurent Cavalieri, directeur général adjoint des services en charge du pôle population, sécurité et réglementation. Avec plus de 17% de sa population déjà vaccinés, la Moselle est l'un des départements les mieux fournis en doses.