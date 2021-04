Vaccination : l'entraide d'un couple de retraités

Ils sont toute la journée sur le qui-vive, prêts à cliquer. Du matin au soir, Rosette et François Belmonte, des retraités, n'ont qu'une seule idée en tête, trouver des rendez-vous en ligne pour les habitants du village et de ses alentours pour se faire vacciner. Ils ne comptent plus les heures à scruter leurs écrans. "Il faut tomber au moment où le rendez-vous apparaît", explique Rosette. Grâce à leur ténacité, ils ont réussi à prendre plus de 1 000 rendez-vous. Leurs plus belles récompenses, ce sont les remerciements. Leur seule motivation, c'est d'être utiles et aider les autres. A l'exemple de Renée qui vit seule à 92 ans et qui n'a pas d'ordinateur. Sans eux, elle aurait pu attendre longtemps avant d'être vaccinée. Sur le marché de Sauvian, beaucoup ont fait appel à leur service et sont touchés par cette initiative totalement désintéressée. La mairie et les professionnels de santé leur envoient aussi des listes de personnes à vacciner, une entraide qui fait l'unanimité.