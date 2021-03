Vaccination : la campagne pourra-t-elle tenir le rythme de ce week-end ?

En trois jours, l'Hexagone a pu injecter 585 000 doses du vaccin contre le Covid-19. Était-ce une opération de communication ou un nouvel élan dans la campagne ? "Ce qui est certain, c'est qu'il faut donner un sacré coup d'accélérateur. Un demi-million de Français, c'est bien, mais on peut mieux faire", explique Julien Roux, notre spécialiste santé. En effet, pour tenir la promesse d'Emmanuel Macron de vacciner tous les adultes qui le désirent avant la fin de l'été, il faudra injecter plus de 500 000 doses par jour et non pas sur trois jours comme ce week-end. Avec ce rythme actuel, l'objectif de vacciner l'ensemble de la population adulte sera atteint le 12 novembre 2022. Cependant, tout dépend des nombres de doses qu'on reçoit. Près de 3,8 millions de Français ont reçu la première, soit 5,6% des adultes. La bonne nouvelle : ce mois-ci, nous allons recevoir 9,7 millions de doses, le double par rapport à février. Mais cela ne sera pas encore suffisant pour tenir les objectifs. L'arrivée du quatrième vaccin, celui de Johnson & Johnson, prévue en avril va-t-elle nous permettre de monter en puissance ?