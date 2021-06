Vaccination : les 12-17 ans désormais sur les rangs

Le coup d'envoi de la vaccination pour les plus de douze ans a été donné ce mardi. Le père de Ninon, 17 ans, et de Jules, treize ans, a sauté sur l'occasion pour inscrire ses enfants. Alors ce matin, avant les cours, ils sont allés se faire vacciner en ayant chacun leurs motivations. Selon la directrice générale adjointe de la ville de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en deux jours, on a enregistré plus de 500 inscriptions. D'ailleurs, le centre sera ouvert samedi et dimanche pour permettre aux adolescents de venir en dehors des horaires scolaires. Cette campagne s'accompagne tout de même de règles précises sur le consentement des enfants et de leurs parents. Pour les mineurs, si la présence d'un seul parent sur place est nécessaire, il faut l'autorisation des deux via un formulaire disponible sur le site du ministère de la Santé. Un entretien préliminaire va après vérifier le consentement des mineurs. Comme Ninon et Jules, 62 000 jeunes ont déjà pris rendez-vous ce jour. Près de quatre millions d'adolescents sont potentiellement concernés dans l'Hexagone.