Vaccination : les Français de moins en moins sceptiques

Les Français semblent vouloir de plus en plus se faire vacciner. Peut-on dire que l'opinion publique soit moins sceptique face aux vaccins ? À en croire un sondage Odoxa, c'est une majorité de 56 % de Français qui souhaitent être vaccinés, soit 14 points de plus par rapport au mois de décembre. Depuis, les doutes sur les éventuels effets secondaires se sont estompés. Le calendrier vaccinal s'accélère désormais. À partir de lundi, 6,4 millions de Français sont appelés à se faire vacciner, notamment les personnes âgées de plus de 75 ans et celles qui sont vulnérables. Ces dernières concernent 800 000 Français qui représentent une pathologie à haut risque. Pour atteindre l'immunité collective, il faudra que 70 % de la population soient vaccinées. Julien Roux estime qu'"on est encore loin de cette immunité, car seules 318 000 personnes ont été vaccinées à ce jour". Olivier Véran a annoncé que l'objectif est d'atteindre 2,4 millions de vaccinés fin février. Quant à Jean Castex, il a affirmé que l'accès à la vaccination permet d'espérer une sortie de crise d'ici l'été prochain.