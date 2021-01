Vaccination : les généralistes face aux questions des patients

Comme tous les généralistes, le docteur Eric Rouchaud, à Couzeix, doit faire face aux interrogations de ses patients depuis quelques semaines. Jamais un vaccin n'avait suscité autant de questions, que ce soit sur les effets indésirables ou sur la stratégie vaccinale. "Il n'y a pas de risques plus importants que de se faire vacciner par la grippe traditionnelle", affirme-t-il. Les résidents des Ehpad et les soignants de plus de 50 ans ont été ciblés dans un premier temps. Mais les personnes âgées de plus de 75 ans, considérées comme les plus fragiles, sont désormais prioritaires. Cela fait partie des annonces faites par Olivier Véran ce mardi matin pour aller plus vite dans la campagne de vaccination, cible de plusieurs critiques depuis quelques jours. Des médecins réclament, eux aussi, plus d'informations. Un téléservice destiné à recenser le nombre de personnes vaccinées a été mis en place. Malgré cela, le docteur Fabienne Deschamps, à Limoges, ne sait toujours pas comment seront stockés et acheminés les vaccins. Pour gagner du temps, cette généraliste propose que les médecins qui ont un réfrigérateur puissent assurer eux-mêmes la vaccination.