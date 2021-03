Vaccination : les infirmiers libéraux attendent encore le feu vert

Depuis dix ans, Carine Gaillard vaccine ses patients contre la grippe. Pourtant, elle ne peut pas injecter contre le Covid à domicile. Cette infirmière libérale ne cache pas son incompréhension et dénonce un manque de reconnaissance de la part des autorités sanitaires. Sa patientèle est majoritairement constituée de personnes fragiles et souvent âgées. C'est notamment le cas de Maria, 92 ans, qui vit chez sa fille et son gendre. Elle est éligible au vaccin mais il est très compliqué pour sa famille de l'emmener dans un centre de vaccination. Carine se retrouve donc confrontée au désarroi des familles. Pour les infirmiers libéraux, la solution serait pourtant simple et rapide à mettre en place. Si les infirmiers ne peuvent pas vacciner leurs patients, ils peuvent en revanche faire des injections en centre de vaccination. Mais pour cela, il faut impérativement qu'un médecin soit présent en permanence. Pour l'heure, le gouvernement attend l'avis de la Haute Autorité de Santé pour pouvoir ouvrir la vaccination à domicile aux 130 000 infirmiers libéraux du pays.