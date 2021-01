Vaccination : les plannings de rendez-vous déjà pleins

Le coup d'envoi de la vaccination des plus de 75 ans et des personnes atteintes d'une maladie chronique est officiellement lancé. La nouvelle fait la Une de plusieurs journaux. Alors que chacun cherche son vaccin, les centres de vaccination manquent déjà de doses et ne proposent plus de rendez-vous. À Nevers (Nièvre), le centre de vaccination vient d'ouvrir et 3 000 personnes de cette tranche d'âge sont déjà inscrites. Le planning est donc bloqué jusqu'au 9 mars. Les premiers vaccinés ont appelé dès l'ouverture de la ligne téléphonique jeudi dernier à 14h. Une forte demande pour un nombre de doses limité. Pour chacun des onze centres de vaccination du département, les doses livrées sont prévues pour 300 doses par semaine. Une quantité largement insuffisante pour le maire de Nevers qui en réclame davantage. Selon lui, on est encore loin de la volonté de vacciner tous les 75 ans et plus pour le mois de février. Pour le moment, le rythme est d'un patient vacciné toutes les dix minutes, mais le personnel est volontaire pour aller plus vite.