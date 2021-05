Vaccination : les plus de 18 ans non-prioritaires peuvent désormais prendre rendez-vous

Jean-Philippe, 31 ans, attendait ce moment avec impatience depuis plusieurs semaines. Il peut enfin se faire vacciner. "La vaccination, c'est retrouver une vie normale, côtoyer du monde dans les bars, dans les restaurants et aller en soirée", a-t-il confié. Une bonne nouvelle est apportée ce mardi matin au centre de vaccination de Montélimar. En effet, 140 flacons Pfizer sont livrés sur place, c'est plus que prévu. "Il va y avoir de la place et les gens peuvent s'inscrire sur Doctolib pour prendre ces créneaux qui vont se libérer", a expliqué Philippe Charre, directeur du centre. Partout dans l'Hexagone, les plus de 18 ans, sans facteurs de risques, peuvent désormais se faire vacciner à condition de prendre rendez-vous du jour pour le lendemain sur Internet. Accélérer la campagne, pour Marie Michel, infirmière, c'est indispensable. Pour faire face à l'afflux de patients, le centre de Montélimar reste ouvert ce soir jusqu'à 22 heures.