Vaccination : les plus de 55 ans obtiennent-ils des rendez-vous ?

Nous nous sommes rendus dans un cabinet médical de Clamart (Hauts-de-Seine). Ici, le téléphone n'arrête pas de sonner. Toutes personnes de plus de 55 ans peuvent désormais se faire vacciner. Cependant, il y a quelques problèmes. "L'arrivage des vaccins, ce n'est pas tous les jours. La vaccination, ce n'est pas tous les jours et il y a une pénurie de vaccins", explique un personnel de l'établissement. L'un des médecins confirme : "la semaine prochaine, on va disposer exactement de dix doses. Avant d'appeler les plus de 55 ans, il va d'abord falloir vacciner ceux qui sont plus âgés et qui n'ont pas encore été vaccinés". Jean-Charles Rossignol, lui, se heurte à un autre problème. "On a des personnes qui sont réticentes par rapport au vaccin AstraZeneca, alors, on est obligé de chercher ou d'appeler d'autres patients qui sont sur la liste d'attente", confie le pharmacien. Dans son cabinet, le docteur Armand Semerciyan arrive encore à gérer la vaccination de sa patientèle. Il a établi une liste pour les nouveaux éligibles et il les appelle pour voir si ces derniers sont ou ne sont pas partants. "Comme on leur explique qu'il n'y a pas photo entre la vaccination et le risque de maladie, ils acceptent de se faire vacciner", affirme-t-il.