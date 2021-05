Vaccination : les prises de rendez-vous en forte hausse

Tous les créneaux ont trouvé preneur dans un gymnase de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Jonathan, 30 ans, figure parmi les nouvelles personnes éligibles à la vaccination. "On a trouvé un rendez-vous très rapidement", a-t-il témoigné. Depuis samedi, quatre millions de Français présentant des comorbidités, comme le diabète, l'hypertension, l'obésité ou le cancer, peuvent se faire vacciner. Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif médical. À l'approche des vacances d'été, une question préoccupe de nombreux Français : peut-on avoir sa deuxième injection dans un autre centre de vaccination ? Oui, c'est possible. Ce sera aux intéressés de faire la démarche. "Il n'y a pas de relation entre les centres pour basculer un patient d'un centre à un autre pour la deuxième injection", affirme Laurent Bibet, un des responsables. Sur les sites de prise de rendez-vous, les demandes explosent. La tendance devrait se confirmer au cours des prochains jours. Le 15 mai, la vaccination s'ouvrira à tous les individus de plus de 50 ans quel que soit leur état de santé. Il faudra, en revanche, attendre le 15 juin pour l'ensemble de la population adulte.