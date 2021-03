Vaccination : les rendez-vous toujours aussi difficiles à décrocher

Tous les jours, Rémy Gaine tente de prendre rendez-vous pour que sa mère Bernadette, 91 ans, se fasse vacciner, en vain. L'attente est d'autant plus difficile à vivre car le centre de vaccination est juste à 200 mètres de chez elle. Problème numéro un : le manque de doses. En prime, les vaccins ne sont pas réservés aux Mayennais. Beaucoup viennent d'autres départements pour être immunisés. Jusqu'à la semaine dernière, tout le monde pouvait prendre rendez-vous sur Internet en Mayenne. Ce qui favorisait ce phénomène. Depuis, tout passe par téléphone. Il est toutefois impossible de répondre à la demande. "On reçoit en moyenne entre 1 000 et 2 000 appels lorsqu'on est dans les journées creuses. Lorsqu'on annonce qu'il y a des rendez-vous, on dépasse les 100 000 appels. Aucune plateforme ne peut recevoir 100 000 appels en une journée", affirme Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne. Pour l'heure, tous les rendez-vous pour les vaccins Pfizer ont été pris jusqu'à fin mars. De nouvelles places pour les plus âgés devraient voir le jour grâce aux vaccins AstraZeneca.