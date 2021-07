Vaccination : Nice accélère le rythme et propose des injections à domicile

L'équipe de vaccination à domicile est composée d'un médecin et d'une infirmière. Cette pratique s'adresse aux personnes âgées, vulnérables ou handicapées mais pas seulement. "Il y a beaucoup de restaurateurs, de plagistes notamment qui n'ont pas le temps matériellement de venir dans les centres, donc on va se déplacer vers eux", explique Laurence Serandour, infirmière responsable du service vaccination de la ville de Nice (Alpes-Maritimes). A Nice, 300 rendez-vous à domicile ont déjà été pris. La municipalité veut ainsi accélérer et répondre à la demande. Dans un centre de la ville, on vaccine actuellement 3 500 personnes par jour en moyenne. Parmi eux depuis une semaine, beaucoup de mineurs, entre 400 et 500 quotidiennement, et beaucoup de familles qui pensent à l'organisation de leurs vacances. Les horaires de ce vaccinodrome ont donc été étendus de 8h30 à 18h. Dans les Alpes-Maritimes, le taux d'incidence a doublé en une semaine. Il est de 163 cas pour 100 000 habitants, c'est trois fois au-dessus du seuil d'alerte.