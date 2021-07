Vaccination obligatoire : comment les soignants réagissent

Dans une clinique de Valenciennes (Nord), l'annonce d'une obligation vaccinale divise les soignants. Ce mardi matin, certains expriment leur soulagement : "c'est normal pour les soignants sachant le nombre de personnes qu'on peut avoir en contact et surtout qu'il y a une approche très intime avec les patients". Pour d'autres en revanche, c'est l'Inquiétude et l'agacement qui s'installent. Kimberley est aide-soignante et elle ne se fera pas vaccinée. Cette dernière se dit être prête à en assumer les conséquences. "A partir du moment où on essaye de modifier mes convictions ou qu'on atteint mes droits, je ne vois plus pourquoi je continuerai là-dedans", lance-t-elle. Une opinion qui ne fait pas l'unanimité. A noter que dans cette clinique, près de 80% des soignants sont vaccinés et les patients en sont rassurés. A partir du 15 septembre, les professionnels de santé non-vaccinés ne seront plus payés et ne pourront plus travailler. L'obligation vaccinale concerne aussi le personnel non-soignant des hôpitaux et cliniques. En ville, elle touche tous les professionnels au contact des personnes âgées.