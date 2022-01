Vaccination obligatoire : l’exemple grec

Ils n'ont plus que dix jours pour prendre rendez-vous pour leur première injection sous peine de recevoir une amende. Pourtant, les Grecs les plus de 60 ans non-vaccinés que nous avons interrogé continuent de montrer leur scepticisme. Difficile à comprendre pour les nombreux retraités qui viennent recevoir leur dose de rappel. Une amende de 100 euros à partir du mois prochain, et ce, tous les mois jusqu'à ce qu'ils franchissent le pas. Une mesure qui fait débat : "je suis pour l'obligation vaccinale, mais je pense que l'amende est injuste, car pour certains 100 euros par mois, c'est énorme", "quand les explications ne suffisent pas, il faut la manière forte". Actuellement, les plus de 65 ans occupent la moitié des lits de réanimation en Grèce. Pour le comité scientifique, la mesure est non seulement justifiée, mais elle fait aussi ses preuves. Depuis l'annonce de la mesure, près de la moitié des personnes concernées a pris rendez-vous. Alors que la situation sanitaire s'aggrave dans le pays, les nouvelles mesures ne concernent pas que les plus âgés. TF1 | Reportage C. Souary