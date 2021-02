Vaccination : où en sont les différents pays ?

Plusieurs pays dans le monde ont déjà commencé leur campagne de vaccination. Pour le cas de l'Europe, le rythme laisse à désirer si bien que l'Organisation mondiale de la Santé lui a demandé d’accélérer la cadence. En effet, seule 2,5% de la population a reçu une première injection. Pourtant, nos voisins britanniques comptent déjà 15,5% de vaccinés, loin devant l'Allemagne. Cette dernière est pourtant souvent citée en exemple. Dans le monde, Israël est le pays qui détient le record, toutes catégories confondues. Il a déjà administré plus de 5 millions de doses grâce à un accord passé avec le laboratoire américain Pfizer. L’État hébreu a vacciné à ce stade 60% de sa population. Le seuil fixé pour atteindre l'immunité collective. Par contre, c'était sans compter sur les fameux variants qui s'avèrent être plus contagieux. Aussi, pour l'heure, on ne sait pas encore si le vaccin permet de réduire la transmission du virus. Donc, face à des variants plus coriaces, les Israéliens estiment qu'il faudra vacciner entre 80 et 90% de la population pour espérer atteindre cette immunité collective.