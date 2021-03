Vaccination : où en sont les différents pays du monde ?

Au Royaume-Uni, tous les moyens sont bons pour vacciner. Drive, vaccinodrome géant, même les églises sont réquisitionnées. En Europe, les Britanniques étaient les premiers à vacciner, les premiers à précommander des doses et sont aujourd'hui en haut des podiums. Pas question de relâcher les efforts. Près d'un tiers de la population a reçu au moins une dose de vaccin, soit trois fois plus que les Espagnols. Ces derniers mobilisent la plupart de leurs stades. En tout, 4,7 millions d'habitants ont été vaccinés, soit 10% de la population. Malgré un coup d'envoi très prometteur en Italie, 6% de la population seulement a pu être vaccinée. C'est environ la moyenne européenne. Faute de dose disponible, l'Allemagne a dû ralentir le rythme. Rupture d'approvisionnement, problème logistique, autorisation tardive de mise sur le marché... l'Europe cumule les retards par rapport au reste du monde. Aux États-Unis, 17,2% des Américains ont pu être vaccinés. Et malgré le Spoutnik V, à peine 3,5% des Russes ont reçu la première dose. Le champion toute catégorie c'est Israël avec 57% de personnes vaccinées en seulement trois mois.