Vaccination : quels sont les effets secondaires détectés dans l'Hexagone ?

Ces gens vont recevoir leur deuxième dose de vaccin Moderna. Comment s'est passé la première injection ? Des effets secondaires pour certains patients, mais rien d'anormal. "Le lendemain, j'étais un petit peu fatigué et puis le soir, ça a disparu, j'étais en forme", confie l'un d'entre eux. Comme pour tous les vaccins, des essais cliniques ont permis de détecter les effets secondaires potentiels : fièvre, courbatures, fatigue et petits symptômes digestifs. Par ailleurs, au fur et à mesure des vaccinations, de nouveaux effets indésirables sont identifiés. Parmi eux, des rougeurs qui peuvent apparaître une à deux semaines après l'injection du Moderna. Pour le Pfizer, on a détecté une hypertension artérielle. Et pour l'AstraZeneca, on a constaté une fièvre et une fatigue plus fortes que prévue. Sur plus de six millions de doses administrées dans le pays, on recense près de 12 000 signalements d'effets indésirables. Découvrez comment le centre de pharmacovigilance de Dijon (Côte-d'Or) procède à l'analyse d'un effet secondaire.