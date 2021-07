Vaccination sur les lieux de vacances : comment s'organise-t-on ?

Depuis le début des vacances, les appels se multiplient dans un centre de vaccination de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). Mais tout y est prêt pour accueillir les futurs vacanciers et les futurs vaccinés. Dans cette ville, la population est multipliée par cinq l'été. Depuis le mois d'avril, une salle peut accueillir entre 320 à 500 sans problème selon Stéphane Triboulet, le coordinateur du centre. Des tentes supplémentaires ont été installées et des renforts de bénévoles sont arrivés. Depuis ce lundi, il est possible de recevoir une deuxième dose sur son lieu de vacances. Un couple de Normandie a par exemple reçu une première injection à Caen et profite d'un séjour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour terminer sa vaccination. Si la logistique est au rendez-vous, les maires du secteur, eux, s'inquiètent : auront-ils assez de doses pour répondre à la demande ? Pour répondre aux inquiétudes des maires, le gouvernement promet d'augmenter le nombre de doses dans les centres fréquentés par les touristes.