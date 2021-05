Vaccination : un médecin de l’Indre veut aller plus vite que le calendrier

Nicolas Krzemien est médecin généraliste dans l'Indre. Il reçoit des personnes qui viennent d'être testées positifs au Covid-19 : un père de famille âgé de 40 ans et son fils. "Je pense que ça aurait été évité si on avait été vacciné", lance le père. Dans le cabinet du docteur Nicolas, les patients atteints du virus sont de plus en plus jeunes. Il souhaite alors aujourd'hui les protéger en organisant une journée de vaccination ouverte à tous ceux âgés de 40 ans et plus, soit dix ans de moins que la limite d'âge prévue par le gouvernement. L'initiative de Nicolas est saluée par ses patients les plus jeunes, mais aussi les plus âgés. "Il y a beaucoup de gens qui le demandent, donc, je trouve que c'est très bien", se réjouit l'un d'entre eux. En plus d'accélérer la campagne de vaccination, ce médecin généraliste souhaite élargir le public éligible à l'AstraZeneca dont les doses s'écoulent de plus en plus difficilement. Une requête que l'ordre des médecins de l'Indre tempère, réservant ce dernier pour les patients de plus de 55 ans.