Vaccins : quels effets secondaires ?

Anne-Marie a 80 ans et elle est inquiète. Ce vendredi matin, elle vient recevoir sa première dose du vaccin Pfizer. "Les effets secondaires, ça peut être un peu de fièvre, avoir mal à la tête ou être très fatigué après le vaccin", explique le médecin qui la reçoit. Il la rassure en précisant que ce sont des effets secondaires classiques. Exactement comme ce que l'on peut ressentir après un vaccin contre la grippe. "Il n'y a pas eu vraiment ni malaise, ni allergie, ni complication, ni poussée d'hypertension sur le site", raconte le Docteur Hakim Lahlou. Dans la salle d'attente, un patient a un peu plus de recul. Il a reçu la première dose il y a un mois et se sent bien. Les effets secondaires peuvent être plus importants pour la deuxième dose, parce que notre système immunitaire réagit plus vite et plus fortement. Mais il y a aussi certains patients qui ne semblent pas inquiets. Les accompagnateurs, eux, affirment leur soulagement de voir leurs aînés bénéficier du vaccin. Un tiers des vaccinés ressentent de la fatigue et des maux de tête à la suite de la deuxième injection selon les essais cliniques du laboratoire Pfizer. Ce ne sont pas considérés comme des effets secondaires graves.