Vache pour tous, tous pour un !

Elle s’appelle Oasis. Et depuis son arrivée dans le petit village, cette vache laitière a changé la vie de la cinquantaine d’habitants. En période de traite, cela représente une quinzaine de litres par jour en moyenne, un peu à la manière d’un libre-service pour tous ceux qui le sentent. En tout, douze habitants ont cotisé pour acheter l’animal à 1 200 euros. La distribution gratuite se déroule chez l’un de ces habitants. Frais ou transformé, le lait a permis de créer un lien social. Des moments de partage grâce auxquels les villageois ont appris à mieux se connaître. Réunis en association, ils ont même décidé d’organiser des événements comme des vide-greniers estival, un marché de Noël ou une chasse aux œufs pour Pâques. C’est un élan retrouvé grâce à leur vache. Un village où les habitants ont également tenu à fabriquer des ruches et des nichoirs. Réalisations ou décorations, tout est fait simplement. À l’origine de ce renouveau, la vache Oasis est depuis quelques mois la mère d’une petite velle, de quoi sans doute animer le village pendant de longues années. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre